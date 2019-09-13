РИАМО - 13 сен. В сетевом магазине жителю подмосковного Чехова Валентину Деженкову продали батон хлеба с губкой для мытья посуды внутри, сообщает «Подмосковье сегодня».

«Когда понял, что хлеб с сюрпризом, сразу повез его в магазин обратно. Сотрудники магазина посмеялись и сказали, что у них это первый подобный случай. Естественно, забрали товар и вернули деньги. Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», - отметил Деженков.

Житель Чехова также отправил письмо в компанию «Русский хлеб» с просьбой разъяснить данный инцидент. Там ответили, что по данному факту на производстве проведут служебную проверку.