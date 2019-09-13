РИАМО – 13 сен. Водители мобильных комплексов фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения за лето оказали помощь на дорогах столицы более 45 автомобилистам, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

С июня сотрудники ЦОДД 24 раза помогли в запуске двигателя автомобилей. В восьми случаях буксировали машины с проезжей части, а также помогали в замене колес и устранении мелких неисправностей автомобилей, оказывали первую помощь водителям и оформляли европротокол.

«Наши мобильные комплексы фотовидеофиксации оснащены всем необходимым для помощи участникам дорожного движения. Если ты сталкиваешься с проблемой, находясь за рулем автомобиля, крайне важно, чтобы рядом оказался человек, способный предоставить техническую или даже домедицинскую помощь», – заявил заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Егор Чернов.

Он подчеркнул, что помощь на дороге – это одна из функций водителей «парконов».

Водители «парконов» помогают не только автомобилистам. Так, в июле этого года на улице Павла Андреева сотрудник ЦОДД, став свидетелем ДТП с участием мотоциклиста, оказал пострадавшему первую помощь, вызвал ГИБДД и помог обезопасить место аварии до приезда полиции.