РИАМО – 13 сен. Два сервиса защищенной электронной почты — Mailbox.org и Scryptmail.com - намерены заблокировать ФСБ и Роскомнадзор, сообщает РБК.

Компании, которые владеют сервисами, предлагают внести в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Роскомнадзор по просьбе Федеральной службы безопасности уже направил требования о предоставлении данных для включения в реестр, однако этого до сих пор не произошло.

«Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. <…> Интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании», - говорится в сообщении

По данным СМИ, с электронных почт, зарегистрированных в этих сервисах, рассылались сообщения о минировании социальных учреждений.

Сейчас Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. По закону, операторы связи должны будут ограничить доступ к их сервисам, если будет доказано неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации. Таким образом блокировку Scryptmail и Mailbox.org могут провести по примеру Telegram.