РИАМО - 13 сен. В Подмосковье и Москве до 14 сентября продлили «желтый» уровень из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе предупреждение действует до 00:00 15 сентября. Местами в Москве и Подмосковье объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Калужской и Брянской областей. В Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 14 сентября ожидается переменная облачность, местами по области может пройти небольшой дождь. Температура днем — 23-25 градусов. 15 сентября будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Температура в ночное время составит 11-13 градусов, а днем воздух прогреется только до плюс 16-18 градусов.