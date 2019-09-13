РИАМО - 13 сен. Оперативные службы «Автодора» завершили работы по ликвидации последствий ДТП на 2-м километре участка от Киевского до Минского шоссе трассы А-107 ММК в Московской области, движение транспорта восстановили, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

ДТП произошло около 01:00 в пятницу в районе поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Водитель фуры, перевозившей негабаритный груз, повредил конструкцию надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло ее обрушение на проезжую часть. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«Дорожники убрали конструкцию надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелых кранов, что позволило открыть движение в обоих направлениях в 11:40 по местному времени», - говорится в сообщении.