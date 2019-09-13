РИАМО – 13 сен. Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженятся в пятницу 13-го в роскошной обстановке, невеста выбрала для себя платье за полмиллиона рублей, сообщает kp.ru.

По информации издания, перед церемонией пара обвенчается. На свадьбу влюбленные пригласили около 300 гостей. Торжество планируют провести в столичном Петровском пассаже среди бутиков и парфюмерных лавок, однако Собчак в последний момент может выбрать другое, более удобное место.

«Учитывая специфику ресторана, который будет обеспечивать свадебный кейтеринг, в меню будут преимущественно блюда итальянской и европейской кухни», - отмечается в материале.

Сама Собчак на дух не переносит лук и болгарский перец, зато обожает курицу в любом виде и картофель.

Расходы на аренду помещения и банкет понесут владельцы торгового комплекса и ресторации, которая будет обслуживать торжество. За услуги молодожены расплатятся рекламой в соцсетях и дружественных СМИ.

«Подарки гостям предложено выбрать из «листа желаний» Ксении, который невеста оставила в том же торговом комплексе. <…> В списке желаемых подарков в основном мебель и другие детали домашнего интерьера: пуфик почти за 2 миллиона рублей, софа за 800 тысяч. И по мелочи: ложка за 70 тысяч, половник за 150 тысяч рублей», - добавляется в публикации.

Издание предполагает, что у невесты будет два свадебных платья - для венчания и регистрации, а также для банкета. Собчак ранее рассказала, что один из нарядов для нее создал бренд Edem. Такое платье из тонкого кружева обойдется в 500 тысяч рублей. По мнению других источников, невеста будет в платье от израильского модельера Galia Lahav.

Сама Собчак утром в пятницу показала свое свадебное платье в Instagram. На фото невеста запечатлена со спины – ее голову покрывает прозрачная фата до пола. Под фатой видно кружевное платье на тонких бретельках, открывающее спину.