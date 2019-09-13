РИАМО - 13 сен. Сбой в работе сервиса столичного каршеринга «Делимобиль» произошел в пятницу из-за проблем со стороны оператора связи, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

«Из-за технических проблем на стороне оператора связи возможны трудности в работе нашего сервиса», – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях пишут, что сбой начался с утра, в частности, Антон Бирман, сообщает, что пытается завершить аренду с 07:45.

Также пользователи отмечают, что деньги продолжают списывать у них со счетов, спрашивают про компенсацию оплаты и сетуют, что не могут бросить открытое авто и опаздывают из-за этого на работу.