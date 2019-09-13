С 20 по 24 сентября в Москве в девятый раз пройдет самый яркий фестиваль осени, полюбившийся москвичам, – «Круг света». Световые инсталляции и лазерные проекции от мастеров видеомэппинга со всего света, шоу на фасадах Большого театра и Политехнического музея, конкурсы, концерты, вечеринки и мастер-классы – чтобы не запутаться в обширной программе «Круга света», редакция РИАМО составила гид по фестивалю.

Гребной канал

© официальный сайт Гребного канала

Площадка открытия и закрытия фестиваля, именно здесь будут показаны главные представления «Круга света».

20 сентября в 20:30 состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого зрители увидят мультимедийный световой мюзикл «Семь нот» о синтезе музыки и света, искусства и технологий. Ради представления организаторы обещают полностью преобразить площадку – само действие будет происходить на водной арене, при этом над каналом протянут конструкцию, соединяющую два берега и служащую экраном для видеопроекций. Мюзикл не ограничится световыми эффектами – в представлении задействованы и фонтаны, и водно-веерные экраны, и огонь. Но и это не все – после основного представления состоится музыкально-пиротехническое шоу.

21 и 22 сентября в 19:45 все, кто не попал на открытие, смогут посмотреть повтор мультимедийного светового мюзикла «Семь нот» и музыкально-пиротехнического шоу.

24 сентября состоится закрытие фестиваля. Его программа состоит из двух частей – световой новеллы «Код единства», посвященной вечному вопросу о «генетическом коде» и о том, что делает нацию единой, а также высотного фейерверка, во время которого в небо Москвы взмоют звездные купола до 300 метров диаметром.

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Театральная площадь

Одна из центральных и самых популярных площадок фестиваля – Театральная площадь – в этом году вновь станет местом притяжения гостей фестиваля. На фасадах Большого, Малого и Молодежного театров развернутся самые масштабные видеопроекции «Круга света». В этот раз в программе – представление, посвященное Году театра в России, шоу видеомэппинга «Спартак», лучшие световые шоу из программ предыдущих лет, а также работы финалистов конкурса видеомэппинга «Арт Вижн» из пяти стран, победитель которого и будет определен в рамках фестиваля.

Программу можно будет увидеть каждый день фестиваля, с 20 по 24 сентября, с 19:30 до 23:00.

Музей-заповедник «Коломенское»

© официальный сайт фестиваля "Круг света"

«Коломенское» можно назвать семейной площадкой фестиваля – на время его проведения музей-заповедник превратится в «Парк сказок», вся территория преобразится в волшебный мир, наполненный световыми инсталляциями, ожившими марионетками, персонажами детских сказок и световыми человечками.

Очутиться в «Парке сказок» можно будет с 20 по 24 сентября с 19:30 до 23:00.

А 22 сентября в 20:00 в «Коломенском» состоится концерт Дмитрия Маликова со световым сопровождением.

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Останкинский парк

© сайт парка "Останкино"

С 20 по 24 сентября с 19:30 до 23:00 парк «Останкино» станет местом действия «Геометрии света». Посетители увидят 15 световых и видеопроекционных инсталляций, выстроенных в соответствии с ландшафтом парка, взаимодействующие с ним и визуально искажающие его пространство.

Политехнический музей

© сайт Мэра Москвы

С 20 по 24 сентября с 19:30 до 23:00 на фасаде все еще находящегося на реконструкции и лишь недавно освобожденного от строительных лесов Политехнического музея можно будет увидеть видеомэппинговые шоу, которые расскажут об истории одного из главных музеев города и его будущем. Повествование коснется не только музея и значимых событий его истории, но и самого состояния науки и загадок Вселенной, над которыми продолжают биться ученые и сегодня.

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Концертный зал «Arbat Hall»

© официальная группа фестиваля "Круг света"

Не останутся без своего на фестивале и любители вечеринок – специально для них 21 сентября с 22:00 до 00:00 в концертном зале Arbat Hall состоится интернациональная светомузыкальная вечеринка. В ее рамках пройдет творческое состязание виджеев – участников номинации «Виджеинг» конкурса «Арт Вижн», которые соберутся на мероприятие из разных стран.

Digital October

© официальная группа фестиваля "Круг света"

Центр Digital October станет площадкой для образовательной программы фестиваля. 21 и 22 сентября здесь состоится целая серия лекций и мастер-классов, посвященных цифровому искусству, световому дизайну, мультимедиа шоу, новостям и тенденциям этой стремительно развивающейся сферы. На каждую из встреч можно попасть по регистрации, а с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

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