РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 сен. Сотрудники ГИБДД подмосковного Домодедова на круглом столе обсудили меры по обеспечению безопасности при организованных перевозках групп детей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Сотрудники отдела технического надзора Домодедовской Госавтоинспекции 12 сентября провели круглый стол на базе управления образования администрации Домодедова на темы: «Обеспечение безопасности при организованных перевозках групп детей в период учебного года», «Указание министра МВД РФ №1/6409 от 25.07.2012 года «О дополнительных мерах по обеспечению БДД», – говорится в сообщении.

На мероприятии разъяснили законы, контролирующие организацию детских перевозок.

В круглом столе участвовали также заместители руководителей образовательных учреждений, представители родительских комитетов, автотранспортных предприятий и СМИ.