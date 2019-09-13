РИАМО – 13 сен. Известный художник Никас Сафронов накануне вечером попал в аварию на Рублево-Успенском шоссе, в результате ДТП он мог получить смещение шейного позвонка, сообщает kp.ru.

Художник за рулем Range Rover торопился в Барвиху на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. На Рублево-Успенском шоссе в его автомобиль въехала KIA.

«Я ехал в потоке, и тут сзади кто-то ударил. Это произошло где-то на третьем километре шоссе. В машине сработала служба ГЛОНАСС, с нами сразу же связались и спросили, какая помощь нужна», —сказал Сафронов.

По его словам, довольно быстро на место аварии приехали полицейские. Как отметил художник, серьезной медицинской помощи не потребовалось. Однако сын Сафронова Лукас рассказал, что отец очень плохо себя чувствует.

«Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка», - пояснил Лукас.

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась днем 6 августа во время отдыха в Италии от менингококкового сепсиса. Ей был 61 год. Похороны Аллы Вербер прошли в канадском городе Торонто 14 августа.