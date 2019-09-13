В 2019 году Московская область вложила в развитие дорожной инфраструктуры около 25 миллиардов рублей. До конца года в Подмосковье запустят 10 крупных дорожных объектов, включая шесть дорог и развязок, три путепроводных моста и один надземный пешеходный переход. Где появятся новые дороги, мосты и развязки в текущем году и каковы планы развития дорожной сети до 2022 года в Подмосковье, смотрите в инфографике РИАМО.