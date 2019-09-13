РИАМО - 13 сен. Маршрут трамвая №17 временно не ходит от Уржумской улицы до Медведкова на северо-востоке столицы из-за поврежденных в результате ДТП проводов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Трамваи №17 временно ходят от Останкина до Уржумской улицы. До Медведкова запустили автобусы», - говорится в сообщении.

Движение прервано из-за того, что грузовик повредил провода около трамвайного кольца в Медведкове. Аварийные службы уже работают на месте происшествия.