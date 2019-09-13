РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Изготовить куклу-оберег на мастер-классе и посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне смогут бесплатно посетители Красногорского филиала музея Победы в День города, 14 сентября, говорится в сообщении информационного центра музея.

По словам заведующей Красногорским филиалом музея Победы Светланы Любенковой, 14 сентября вход в музей будет бесплатным.

«Взрослых и детей ждет интересная программа: мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, кинопоказы художественных фильмов «28 панфиловцев» и «Битва за Москву», а также мультфильмов «Солдатская сказка» и «Легенда о старом маяке», – говорится в сообщении.

Особым подарком посетителям станет экскурсия «Люди и вещи. За кадром музейной экспозиции».

«Гостей ждут необычные истории, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий», – пояснила Любенкова.

В 11:00 начнется экскурсия «Люди и вещи. За кадром музейной экспозиции», в 12:00 можно будет присоединиться к мастер-классу по изготовлению куклы-оберега, а в 13:00 стартуют кинопоказы.

Красногорский филиал музея Победы работает с 10:00 до 18:00.