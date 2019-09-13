РИАМО - 13 сен. По итогам проверки Росстандарт выяснил, что почти на каждой десятой заправке в России некачественный бензин и дизель, а почти каждая пятая недоливает топливо, пишет в пятницу газета «Известия».

«На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения», - говорится в сообщении.

Также заправки проверили на соответствие качества топлива. В первой половине года 9% заправок (33 из 366) не соответствовали нормам. Как отметила представитель пресс-службы Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, так и на независимых АЗС.

Кроме того, в стране выросло число жалоб на нарушения при продаже топлива на заправках. В текущем году оно увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов отметил, что недолив на автозаправке может возникнуть из-за технического сбоя в колонке, но, чтобы этого не происходило, АСЗ ежегодно проводит поверку своего оборудования. Но не исключен и другой вариант – заправка намерено недоливает топливо.

«Любая АЗС пользуется программой, которая рассчитывает отпуск топлива либо по заказанному объему, либо на определенную сумму, например, 1 тысяча рублей. В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на 1 тысячу рублей, а фактически было на 900», - объяснил Смирнов.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов уточнил, что в России довольно жесткий норматив по недоливу –– превышение отметки в 25 миллилитров на 10 литров топлива уже считается нарушением. Недолив на АЗС существует, но это не системная проблема, она схожа с недовесом в магазине или на рынке.

На сегодняшний день при обнаружении случаев недолива топлива в отношении ответственных лиц возбуждаются административные дела. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических –– от 50 до 100 тысяч рублей. И это наказание предлагают ужесточить.