РИАМО - 13 сен. Завершились работы по созданию инфраструктуры для маршрута автобуса протяженностью 1 километр в столичном районе Чертаново Центральное, после запуска им стали пользоваться порядка 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Маршрут проходит по улице Дорожная, 1-му Дорожному проезду и Старопокровскому проезду, а также Варшавскому шоссе. Общая площадь благоустройства составила 1,4 гектара.

«До начала работ по благоустройству территория находилась в неудовлетворительном состоянии: частично отсутствует бортовой камень, асфальтобетонное покрытие имело просадки и многочисленные трещины. Отсутствовали остановочные павильоны. Устранить все эти проблемы попросили местные жители, направив многочисленные просьбы в префектуру», - говорится в сообщении.

В результате было принято решение благоустроить имеющуюся территорию и организовать автобусное сообщение. На территории проложили кабельную канализацию протяженностью порядка 3,5 тысячи метров, куда уберут воздушные провода. Это обеспечит безопасность и удобство их использования.

Также в рамках проводимых мероприятий демонтировали старый и установили более 2 тысяч метров нового бортового камня, выполнили устройство новых тротуаров с асфальтобетонным покрытием общей площадью порядка 5 тысяч квадратных метров, разбили около 4 тысяч квадратных метров газона и для удобства пешеходов разместили лавочки и урны.

Для комфортного ожидания общественного транспорта по линии нового маршрута установили пять современных остановочных павильонов.

В этом районе, помимо жилой застройки, расположены и промышленные предприятия. После организации автобусного маршрута на данном участке около 5 тысяч человек стали комфортно и удобно добираться до работы и метро.