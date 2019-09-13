РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. До конца текущего года в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска появится порядка 250 новых парковочных мест, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В этом году порядка 250 парковочных мест появится в Павшинской пойме, еще столько же – в остальных районах округа», – сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

В 90% случаев парковки в округе строят по просьбам и обращениям граждан.

«В Павшинской пойме мы делаем парковки на Павшинском, Ильинском и Подмосковном бульварах, на улице Зверева. Также оборудуются площадки в других микрорайонах округа. Все эти парковки мы будем принимать на учет и дальше вести их содержание и обслуживание. Я считаю, что в условиях дефицита парковочных мест это оптимальное решение, нужное нашему городу», – заключил Владимирский.