РИАМО - 13 сен. Комплекс Mriya Resort & Spa, признанный лучшим курортом в мире, в ноябре откроет в Москве ресторан «Черное море», он расположится в бизнес-центре President Plaza на Кутузовском проспекте, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Общая площадь ресторана – 200 квадратных метров, он расположится на первом этаже здания и будет рассчитан примерно на 50 гостей. Кухня будет черноморская, с акцентом на традиционные продукты побережья: морскую рыбу, сезонные овощи и фрукты, травы, внесезонные продукты», - отмечается в статье.

Средний чек будет зависеть от времени посещения заведения. Так, утром и в обед будет отдельное меню для работников бизнес-центра со средним чеком 800 рублей, вечернее меню будет другим – от 1,5 тысяч рублей.

Курортный комплекс Mriya Resort & Spa открылся в 2014 году в 26 километрах от Ялты. Владеет объектом Сбербанк. На территории в 27 гектаров расположился санаторно-курортный комплекс и виллы, также здесь построят винно-дегустационный комплекс.

Mriya ежегодно выигрывает различные профессиональные призы, а в 2018 году комплекс получил три премии World Travel Awards и был признан лучшим курортом в мире, лучшим семейным курортом с виллами и лучшим люксовым курортом с виллами.

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