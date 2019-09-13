РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. В пятницу утром на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной более 5 километров, следует из данных сервиса«Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону Москвы. Длина затора составляет 5,1 километра. Пробка начинается от пересечения с Егорьевским шоссе и продолжается до пересечения с улицей Калинина. Этот участок можно проехать за 20 минут, без пробок – за 6 минут.

Заторы также есть на улицах Калинина, Кирова, Смирновской. Небольшие пробки наблюдаются на улицах Строителей, Мира, Хлебозаводском проезде.