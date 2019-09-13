РИАМО - 13 сен. Столичные следователи выяснили подробности мошеннической схемы, по которой неизвестные подделали более 500 тысяч заявлений от имени россиян о досрочном переводе накопительной части пенсии в несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет газета «Коммерсант».

Ранее в столице возбудили уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». По данным следователей, в 2017-2018 годах неустановленные лица могли подделать более 500 тысяч заявлений россиян, где они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ. Так, в деле фигурируют «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».

«В махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи, и печати были поддельными», - говорится в сообщении.

В 2017 года ПФР оставил несколько дистанционных каналов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на сайте ПФР, а также отправку в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом бумажного заявления. В результате технических проблем в 2018 году нотариально заверенные документы стали сдаваться в бумажном варианте.

Процедура подачи происходила через курьера или по почте, всего таким образом было подано 1,5 миллиона заявлений. Из общего числа заявлений со всей страны большинство посылалось курьерами и почтой в отделения Москвы и Московской области, что сами НПФ объяснить не могли.

Председатель правления ПФР Антон Дроздов отмечал ранее, что в ходе прошлогодней переходной кампании нарушения, «как правило», «были при подаче заявлений почтой или курьером», отмечая, что, выявленные ПФР данные о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены «соответствующим органам».

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России будет «настаивать на замораживании досрочных переходов» между страховщиками (ими являются НПФ и ПФР). Этот механизм защитит застрахованных лиц от потери инвестдохода.

«Мы видим, что стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны (вступили в силу с этого года - ред.), до конца не произошло», - отметил Чистюхин.