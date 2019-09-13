РИАМО - 13 сен. Москва была номинирована на престижную туристическую премию World Travel Awards, при этом столица Российской Федерации заявлена сразу в трех номинациях, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Премию World Travel Awards называют «туристическим Оскаром». В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях: лучшее направление фестивального и событийного, спортивного и городского туризма. Сегодня открылось голосование, давайте поддержим столицу», - написал Собянин в официальном Twitter-аккаунте.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, Москву номинируют на «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» (World’s Leading Festival & Event Destination), «Лучшее направление для спортивного туризма» (World’s Leading Sports Tourism Destination) и «Лучшее туристическое направление. Город» (World’s Leading City Destination).

Любой желающий может проголосовать за столицу. Голосование проводится до 20 октября на официальном сайте премии. Победителей объявят на церемонии в городе Маскат в Омане.

Премию World Travel Awards учредили в 1993 году, за годы она зарекомендовала себя как одна из самых престижных, как туристический «Оскар». Победители номинаций становятся ориентирами для коллег и гордостью своих регионов.

У Москвы есть все шансы одержать победу. На данный момент столица России сегодня входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а также занимает 31 место в рейтинге самых посещаемых столиц планеты. Только в 2018 году в Москву приехали 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллионов — иностранцы.