РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 сен. По факту разгрома пивного магазина на улице Текстильщиков в подмосковном Домодедове проводится проверка, сообщил «РИАМО в Домодедове» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Информация о разгроме магазина на улице Текстильщиков, 41Б впервые появилась в соцсетях 11 сентября. На фотографиях с камер наружного наблюдения видно, как неизвестный молодой человек ночью разбивает стекла и облицовку стен магазина разливного пива. В комментариях предположили, что погром устроил недовольный клиент магазина.

«На данный момент проводится проверка. Пока это вся информация», – сказал сотрудник.