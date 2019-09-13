РИАМО - 13 сен. Движение на участке трассы А-107 в подмосковном Наро-Фоминском округе перекрыто из-за обрушения пешеходного моста, движение восстановят в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

В пятницу около 01:00 на трассе А-107 «Московское малое кольцо» на участке от Киевского до Минского шоссе в районе населенного пункта Селятино произошло ДТП с участием фуры, перевозившей негабаритный груз.

«Водитель грузового автомобиля повредил пролетное строение надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло обрушение конструкции на проезжую часть. Из-за аварии движение на участке трассы временно закрыто», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы занимаются ликвидацией последствий ДТП, для этого задействовали четыре тяжелых автокрана. Автомобилистам необходимо выбирать пути объезда данного участка.

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