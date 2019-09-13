© РИАМО
, Александр Манзюк
Самая ожидаемая выставка осени – вторая всероссийская выставка-ярмарка авторских работ «РусАртСтиль» проходит в Москве с 12 по 15 сентября на территории выставочного зала бизнес-центра «Амбер Плаза».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка-ярмарка «РустАртСтиль» - одно из ярких событий, призванное популяризовать творчество современных авторов и продемонстрировать все многообразие его направлений.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Участие в выставке принимают более 200 мастеров и ремесленников, малых предприятий и объединений, а также художников, модельеров и дизайнеров со всей России.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На выставке представлены следующие направления: авторская, дизайнерская, этническая одежда, аксессуары; декоративно-прикладное искусство; предметы интерьера и декора, авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, художественное стекло, художественная обработка металла и камня, резьба по дереву и кости, живопись; ювелирные изделия и бижутерия.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кроме того, на выставке будут организованы специализированные салоны: «Корпоративные подарки и сувениры» и «ЭкоВкусно!»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На выставке-ярмарке «РусАртСтиль» представлена экспозиция известного российского художника, преподавателя РГУ им. А.Н.Косыгина Владимира Пронина, который является ярким представителем нового русского авангарда, а также основателем «орнаментального неосимволизма».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Впервые в выставке участвуют представители Республики Карелия. Они представят весь национальный колорит во всем его многообразии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В рамках конкурса «Образ бабочки в искусстве» художник декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Валентин Розанов представил свои необычные работы из фарфора.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Фарфоровые бабочки Валентина Розанова впервые будут парить на выставке, размахивая огромными расписными крыльями.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Также в рамках ярмарки-выставки состоялись показы колекций одежды молодых российских дизайнеров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Для всех желающий в ходе выставки состоятся более 60 мастер-классов от ИД «Формат-М» и Московского педагогического Государственного Университета.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Гостея ярмарки ожидает насыщенная творческая программа: авторская презентация «Впечатли свою жизнь»,мастер-шоу «Натуральные камни для каждого дня. Свойства, индивидуальный подбор украшений из камня», творческая встреча-семинар «Атмосфера Благополучия», мастер -шоу «Макетный метод моделирования».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Проект #РусАртСтиль – это встречи покупателей и производителей со всей России, которых объединяет любовь к винтажной и модной одежде, изделиям ручной работы и аксессуарам и пр.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Вход на выставку свободный.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: вторая всероссийская выставка‑ярмарка авторских работ «РусАртСтиль» в Москве.
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