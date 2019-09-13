РИАМО - 13 сен. На территории Московской области отремонтировали более 230 тротуаров, что составило порядка 80% от общего плана ремонтной кампании на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ремонт тротуаров ведется в рамках комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и для достижения показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировано более 230 тротуаров общей протяженностью свыше 100 километров в 50 муниципалитетах. Всего в этом году запланировано отремонтировать 290 тротуаров длиной более 130 километров на территориях 53 муниципальных образований», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Дорожное покрытие заменили на тротуарах по улице Школьной, ведущей к детскому саду и психоневрологическому санаторию, и улице Толмачева в Ивантеевке, по улице Молодежной, где находятся Московский областной университет и техникум №72, и улицам Коминтерна и Нестеренко в Королеве; по улицам Надсоновская, Лесная, 3-я Домбровская, Грибоедова, ведущей к станции скорой помощи, в Пушкине.

Также новое асфальтобетонное покрытие появилось на тротуарах в городском округе Серпухов, выбранных жителями по итогам голосования на портале «Добродел»: по улице Гайдара, улице Большой Катанинной, бульвару 65 лет Победы и 3-му Оборонному переулку.

В рамках программы ремонта капитально отремонтировали девять тротуаров в Электростали на проездах: 2-й Металлургов, 1-й и 2-й Оранжерейный, Заводской, от проезда Ленина до Ногинского шоссе, от проезда Ленина до дома №25 по улице Пушкина, в селе Иванисове от съезда с дороги А-107 до дома №54, а также на улицах Зеленая и 8 Марта.

Помимо ремонта вдоль дорог Московской области ведется строительство тротуаров. В 2019 году на территории региона появится более 380 новых тротуаров длиной порядка 240 километров. В 2018 году на территории региона было построено и отремонтировано свыше 190 километров тротуаров.

Адресный список участков ремонта и строительства тротуаров можно посмотреть по ссылке