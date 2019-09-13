РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Медики провели обследование 14-летней девочки, которую сбила женщина на кроссовере возле Дубровицкой школы в Подольске, у пострадавшей закрытый перелом нижней трети правой голени, потребовалась госпитализация, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель правоохранительных органов.

«Возле Дубровицкой школы 14-летняя девочка перебегала дорогу и не увидела движущийся кроссовер SsangYong с женщиной за рулем из-за припаркованного транспорта. Пострадавшую госпитализировали, у нее закрытый перелом нижней трети правой голени», - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель кроссовера SsangYong не сумела вовремя затормозить. Но она не покинула место происшествия и дала показания по обстоятельствам произошедшего.