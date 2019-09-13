РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. В подмосковных Люберцах прошла военно-спортивная игра «Юный защитник», в ней приняли участие порядка 130 школьников, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью администрации городского округа.

«Более 130 юных участников приняли участие в мероприятиях военно-спортивной игры «Юный защитник - 2019». Она прошла в парке Сказок поселка Томилино», - говорится в сообщении.

Участники соревновались в дисциплинах: «Юные санитары», «Уничтожение объекта противника», «Снайпер», «Полосе препятствий», «Секретное донесение», «Физическая подготовка» и других.