РИАМО - 13 сен. Информация о задержании в аэропорту Шереметьево пассажира-хулигана с рейса Алма-Ата – Москва не соответствует действительности, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Шереметьево был задержан пассажир рейса Алма-Ата - Москва. Мужчину доставили в полицию за то, что он курил и дебоширил в самолете.

«Информация о доставлении в отдел полиции гражданина не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.