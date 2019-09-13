РИАМО - 13 сен. На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков», торжественное мероприятие его запуска состоялось на станции «Сухаревская», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Подготовкой состава занимались представители столичного театра Олега Табакова совместно с московской подземкой. Место его торжественного запуска выбрано не случайно — неподалеку, на Малой Сухаревской площади, находится новая сцена театра Табакова, которую открыли в 2016 году

«13 сентября в метро мы запускаем поезд «Великий русский артист Олег Павлович Табаков». В нем отражена жизнь Олега Павловича — с самого начала, с корней, его потрясающие работы в театре и кино, его ученики... Поезд потрясающе оформлен. Так что будем ездить на метро с большой радостью!» – сказал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

Поезд оформлен с использованием витражей новой сцены, на нем размещены портреты Табакова в знаковых образах, которые он воплотил на сцене театра, в кино и мультипликации. Внутри вагонов можно причитать о творческом пути Табакова, о его семье, о театре «Табакерка», родившемся в подвале, а также о других ипостасях знаменитого артиста.

«Поезд, посвященный Олегу Табакову, – это двенадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. Олег Павлович – это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность – совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он также отметил, что метро выросло из простого средства передвижения в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь.

Состав будет курсировать по Калужско-Рижской линии метрополитена, каждый день его будут видеть порядка 10 тысяч человек.