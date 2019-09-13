РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор 44-летней жительнице Подольска, которая заняла более чем 22,5 миллиона рублей под проценты на развитие бизнеса у 18 человек, ее приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Директор микрофинансовой организации из Кемерова рассказывала потерпевшим о высокой доходности ее фирмы и убеждала их вложить деньги в ее развитие. Взамен она обещала до 120% годовых. Вложения злоумышленница обещала вернуть в срок, но в установленное время займы она не погашала. По такой схеме женщина похитила деньги у 18 человек на общую сумму более 22,5 миллионов рублей за два года. Затем она стала избегать заемщиков и переехала в Подмосковье.

«Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 44-летней жительницы Подольска. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Кроме того, она обязана возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.