Тягач с двумя цистернами врезался в надземный пешеходный переход в Наро-Фоминском районе, в результате чего произошло обрушение конструкции на проезжую часть.
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Тягач с двумя цистернами врезался в надземный пешеходный переход в Наро-Фоминском районе, в результате чего произошло обрушение конструкции на проезжую часть.
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