РИАМО – 13 сен. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет 3,2 миллиона жителей России, это потребует порядка 20,9 миллиарда рублей бюджетных средств в 2020 году, передает ТАСС.

МРОТ планируют повысить до 12130 рублей — на 7,5%. Повышение произойдет с 1 января 2020 года. На данный момент законодательство РФ предусматривает установление минимального размера оплаты труда в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда рублей и из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей», - сказал Топилин.

Он также подчеркнул, что расходы организаций реального сектора экономики РФ также составят порядка 20,8 миллиарда рублей.