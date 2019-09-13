РИАМО - 13 сен. В квартире в подмосковном Ликино-Дулеве произошел хлопок бытового газа, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о хлопке в квартире поступило спасателям 12 сентября в 20:20. Хлопок произошел по адресу: улица Текстильщиков, дом 8.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок бытового газа на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Выбито окно в комнате, возгорания не последовало. Эвакуировано на время осмотра и проверки 10 человек, детей нет. Повреждений конструкций здания нет», - говорится в сообщении.

Погибших в результате хлопка нет. Пострадал хозяин квартиры, с ожогами лица и психогенной травмой мужчину доставили в горбольницу.