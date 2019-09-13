РИАМО – 13 сен. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поручил правительству отменить целый ряд нормативных документов времен СССР, касающихся трудового процесса и права, однако оказалось, что на реальном положении дел это никак не скажется, сообщает kp.ru.

Всего под «регулятивную гильотину» попадет 220 тысяч документах, в том числе декрет совета народных комиссаров РСФСР о восьмичасовом рабочем дне. Но сам восьмичасовой день отменяться не будет.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», - сказал вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

При этом отменить восьмичасовой рабочий день правительство априори не может, ведь у него нет компетенции.

Ранее Медведев заявил, что трудовое законодательство в РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он также поднял вопрос о сокращении рабочей недели до четырех дней.