РИАМО - 13 сен. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе тягач с двумя цистернами снес надземный пешеходный переход, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о ДТП с грузовым автомобилем поступило спасателям в пятницу в 02:45. Авария произошла на трассе А-107 в поселке Селятино.

«При перевозке крупногабаритного груза (две цистерны) на тягаче DAF был зацеплен и снесен надземный пешеходный переход. В результате происшествия конструкция моста упала на проезжую часть трассы А-107, движение автотранспорта перекрыто в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд перекрытого участка. На месте работают три автокрана, которые проводят демонтаж упавшей конструкции пешеходного моста.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Водителей-дальнобойщиков оповещают о перекрытии по Си-Би-радиостанциям.