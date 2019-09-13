РИАМО - 13 сен. Полицейские обнаружили в подмосковных Жуковском и Луховицах два поля дикорастущей конопли, кусты были срезаны и сожжены, общая масса уничтоженных растений составила около 1 тонны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков отделов МВД России по городским округам Жуковский и Луховицы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на территориях обслуживания выявлено два участка с дикорастущей коноплей», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Исследование показало, что в растениях содержится тетрагидроканнабинол, а значит, они являются наркотиком – марихуаной.

«С помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания полицейскими уничтожено более 1 тысячи кустов конопли, произрастающей на площади около одного гектара. Общая масса уничтоженных растений составила около одной тонны», – заключила Петрова.