РИАМО – 13 сен. Музей Победы передал Поисковому движению России около 300 портретов бойцов Красной армии, которые были написаны в дни Великой Отечественной войны, благодаря портретам поисковики смогли найти родственников 27 воинов, сообщил РИАМО заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин.

«У нас уже давно работает выставка, которая посвящена фронтовому портрету. В наших фондохранилищах есть фронтовые портреты, которые художники писали прямо в окопах. Мы передали эти портреты Поисковому движению России, они в течение года нашли 27 родных по портретам», - сказал Смуглин.

Он добавил, что всего Поисковому движению передано около 300 портретов. Сейчас известно, что только трое человек, изображенных на полотнах, дожили до Дня Победы и вернулись домой.