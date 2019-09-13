РИАМО - 13 сен. В Подмосковье продолжают работу по расселению аварийного жилфонда, так, в Ликино-Дулеве намерены расселить жильцов домов, расположенных на улице Кирова и Транспортной улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации государственной программы по переселению из аварийного фонда этапа 2019 года в Ликино-Дулеве планируется переселить более 100 граждан, проживающих в 43 аварийных помещениях», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он также подчеркнул, что общая площадь аварийного жилого фонда, планируемого к расселению, составляет более 1,8 тысячи квадратных метров.

На данный момент уже заключены договоры соцнайма и мены с 23 гражданами из 11 жилых помещений общей расселяемой площадью 390,4 квадратного метра. Людей поселят в новом, уже введенном в эксплуатацию трехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном на улице 30 лет ВЛКСМ.