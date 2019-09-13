РИАМО – 13 сен. Предприятие Mercedes-Benz в подмосковном Солнечногорске трудоустроило 60 студентов колледжа «Подмосковье», образовательная организация планирует расширить сотрудничество с заводом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы регионального министерства образования.

«Трудоустроено 60 человек. В этом году набрали 275 человек. Выпуск следующего года - 225 человек. Всего по направлениям Mercedes-Benz обучаются на первом-четвертом курсах более 650 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что планируется расширить сотрудничество с предприятием по обучению и незанятого населения и ввести обучение по специальностям, связанным с робототехникой.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz открыли на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске 3 апреля 2019 года. Шестого мая с конвейера сошел первый автомобиль. Общий объем инвестиций в производственную площадку составит около 16 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов евро).