РИАМО - 13 сен. Более миллиона человек работает на микропредприятиях, что составляет 40% от общей массы занятых малого и среднего бизнеса, сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий. Они обеспечивают работой уже больше одного миллиона москвичей, то есть около 40 процентов всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства», —подчеркнула заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В качестве объекта микробизнеса выступают незначительные услуги в близости от домов: кофейни, мастерские по ремонту обуви и одежды, салоны красоты, автомастерские, магазинчики.

«Немаловажным фактором для развития микробизнеса послужили создаваемые городом комфортные условия и удобное администрирование для предпринимателей, цифровизация различных услуг и сервисов», — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы приходит на помощь столичным предпринимателям и выдает поручительства на оформление кредитов.

В первой половине 2019 года больше всего поручительств пришлось на малые компании — 58% от всего объема. На втором месте находятся объекты микробизнеса — 35%.