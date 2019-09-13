РИАМО - 13 сен. Образовательный марафон для столичных матерей «Как найти работу своей мечты» стартует 19 сентября в центре занятости «Моя карьера», слушательницам расскажут о том, как совмещать любимую работу и воспитание детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие мамы во время декрета выпадают из профессиональной жизни, ведь все их внимание сосредоточено на воспитании ребенка. Именно поэтому кому-то бывает тяжело вернуться к прежней работе и влиться в процесс, а кто-то хочет полностью поменять сферу деятельности или построить карьеру с нуля, не имея профессионального опыта», — отметила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

По ее словам, марафон «Как найти работу мечты» — это своего рода интенсив. За короткий срок женщины пройдут все необходимые этапы поиска работы — от определения своих профессиональных потребностей и желаний до построения карьерного маршрута на ближайшие годы.

«Участницам марафона, посещавшим все занятия и выполнявшим все задания, предложат стажировку у одного из работодателей — партнеров центра», — добавила Швец.

Сейчас стартует первый набор слушательниц. Те, кто не успеет записаться, смогут сделать это во время второго набора, который стартует в октябре. Трехчасовые лекции потребуется посещать один раз в неделю.

За восемь занятий мамы научатся основам тайм-менеджмента, составят персональный план по развитию карьеры, проанализируют риски профессионального выгорания и многое другое.

В центре занятости «Моя карьера» уже действует специальная программа «Мама работает», которая помогает трудоустроиться женщинам с детьми. Она также предполагает персональные карьерные консультации и ряд тренингов. Однако программа, в отличие от марафона, не проходит в формате интенсива и не ограничена по времени.