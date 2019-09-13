РИАМО - 13 сен. Цикл бесплатных семинаров состоится в павильоне «Умный город» на ВДНХ, представителям старшего поколения расскажут, как вести себя в Интернете, пользоваться различными программами и сервисами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы знаем, что люди старше 50 лет испытывают неуверенность при использовании компьютеров и смартфонов, и понимаем, что у них возникает много вопросов. Серия мастер-классов, организованных на ВДНХ, как раз призвана показать москвичам старшего поколения, что технологии — это легко и удобно. Специалисты «Чудо техники» научат слушателей семинаров решать проблемы самостоятельно», — сказал генеральный директор компании «Электронная Москва», разработавшей онлайн-сервис «Чудо техники», Роман Сендик.

В рамках данной инициативы пройдет три семинара. 18 сентября состоится первое мероприятие, посвященное возможностям Интернета. Второй семинар пройдет 25 сентября и на нем расскажут все об информационной безопасности. 2 октября планируется заключительный семинар, на котором участники узнают о работе с разными программами.

«Мы каждый день помогаем москвичам разного возраста и уровня цифровой грамотности решать проблемы с гаджетами и проводим консультации онлайн. Это удобно и быстро: пользователь получает услугу не выходя из дома. Но в последнее время мы решили поближе познакомиться с аудиторией старшего возраста, в формате личных встреч, наиболее комфортном для нее», — добавил Сендик.

Он также подчеркнул, что мероприятия «Цифровой среды» доносят основной принцип проекта — индивидуальный подход и обратную связь с аудиторией. Чтобы обеспечить индивидуальный подход, было ограничили количество участников, однако заявки всех желающих будут фиксироваться. В случае, если курс будет пользоваться популярностью, то его проведут повторно.

В помещении для мастер-классов есть компьютеры, но все желающие могут принести с собой ноутбуки, предварительно указав это в заявке на регистрацию.

Для того чтобы участникам семинара было удобно добираться до павильона «Умный город», от главной арки ВДНХ будет организовано специальное маршрутное такси. Участникам нужно пройти на территорию ВДНХ, повернуть от главной арки направо и пройти 200 метров по кольцевой дороге. Там их и будет ждать транспорт.