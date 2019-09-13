РИАМО – 13 сен. С 1 августа в Подмосковье продали более 1,1 миллиона арбузов и дынь на бахчевых развалах, развалы будут работать до 1 ноября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сезон бахчевых культур в Подмосковье стартовал 1 августа. За этот период было реализовано более 1,179 миллиона арбузов и дынь, что сопоставимо с объемом продаж за аналогичный период прошлого года. При этом речь идет только о нестационарных торговых объектах. Пик продаж пришелся на конец августа - начало сентября», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сезон еще не заканчивается.

«Приобрести бахчевые культуры в специально отведенных местах (бахчевых развалах) можно до 1 ноября включительно», - добавил собеседник агентства.