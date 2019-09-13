РИАМО - 13 сен. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы, сегодня, 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до плюс 22-24 градусов, по области - до плюс 19-24 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится, но останется на повышенном фоне.

«Недомоганием и ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для снижения отрицательных реакций необходимо принимать рекомендованные врачом лекарства. Если позволяет самочувствие, больше бывать на свежем воздухе, особенно в ранние утренние или вечерние часы, когда наблюдается максимальное содержание кислорода в воздухе», - предупредили синоптики.