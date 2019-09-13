РИАМО – 13 сен. Современная Москва слишком сложный и динамичный город, суеверия в нем могут сформироваться только в маленькой группе людей, хотя еще в начале ХХ века население столицы было настолько суеверным, что во многих домах даже отсутствовали квартиры с 13 номером, сообщил РИАМО москвовед, историк Павел Гнилорыбов.

«В начале прошлого века люди страшно боялись 13 числа, достаточно пройтись по отставным улицам и посмотреть нумерацию квартир. Например, знаменитый дом страхового общества «Россия», который расположен в районе Чистых прудов, практически не имеет 13-х квартир. Там нумерация идет так: 12, 12А и 14, квартиры 13 нет», - сказал Гнилорыбов.

Он добавил, что сейчас отношение к этому числу совсем другое, например, к пятнице 13-го относятся с большой долей иронии. На это число часто назначают вечеринки и распродажи в магазинах.

Но и сейчас, по словам москвоведа, есть люди, которые подвержены различным суевериям.

«Особого ничего нет. Есть почитание определенных могил. Например, коммерсанты за помощью в бизнесе стали чаще ходить на могилы известных кондитерских королей, у которых все всегда было в порядке с бизнесом. У них на могиле оставляют мелкие конфетки, банкноты. Считается, что приносит удачу в бизнесе. А рестораторы за тем же ходят к могиле Оливье», - добавил Гнилорыбов.