РИАМО - 12 сен. В Ступине врачи провели уникальную операцию по удалению пораженного опухолью желудка и селезенки огромного размера, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил с жалобами на боль в животе и клинической картиной желудочного кровотечения. Оказалось, что у него опухолевое поражение желудка. Мужчине провели гемостатическую и противоязвенную терапию, но у него произошел рецидив кровотечения. Пришлось экстренно проводить операцию, в ней были задействованы два хирурга.

«В ходе оперативного вмешательства была выявлена запущенная злокачественная опухоль желудка, поразившая практически весь орган. На фоне онкологического процесса определялось поражение селезенки, вызвавшее ее увеличение в размерах более чем в десять раз. Разросшийся орган занимал практически половину брюшной полости и весил свыше двух килограммов при норме не более 200 граммов. Также наблюдалось поражение множественных лимфоузлов», - сказал заведующий хирургическим отделением Ступинской ЦРКБ Макар Хачатуров.

За одну операцию врачам нужно было решить сразу три проблемы. Но профессионализм помог им справиться с поставленной задачей.

«Нами была выполнена субтотальная резекция желудка с большим сальником - оставлен лишь небольшой отдел органа около пищевода, удалены селезенка и пораженные лимфоузлы», - добавил Хачатуров.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, динамика его выздоровления положительная.

Министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова отметила, что своевременная диагностика - основной инструмент раннего выявления онкологических заболеваний.

«В настоящий момент благодаря активному участию населения в мероприятиях по диспансеризации в Подмосковье ситуация с онкозаболеваемостью по некоторым показателям лучше, чем в целом по стране. Только с начала года в результате диспансеризации у прошедших обследование было впервые выявлено около 1,5 тысяч злокачественных новообразований. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью и регулярно посещать медицинских специалистов», - добавила Мухтасарова.