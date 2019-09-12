РИАМО - 12 сен. В городском округе Клин 6 октября пройдет марш кремлевских курсантов, он начнется в 08:00 от деревни Никитское, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Марш приурочен к 75-ой годовщине Победы.

«В этот день в 8:30 пройдет памятный митинг у деревни Щекино. В нем примут участие юнармейцы и кадеты, обучающиеся в городском округе Клин. У деревни Тиликтино курсанты остановятся на небольшой привал, а затем сделают марш-бросок к Клину», — говорится в сообщении.

На пути следования курсантов будет сопровождать группа от городского округа.