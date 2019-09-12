РИАМО - 12 сен. В Подмосковье на 12% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Согласно данным Росстата, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе составила около 480 случаев на 100 тысяч человек по итогам первого полугодия 2019 года.

«В то время как годом ранее этот показатель составлял около 550 случаев. На данный момент в структуре смертности населения заболевания данной группы являются основными. Я призываю жителей региона заботиться о здоровье, регулярно проходить обследования и диспансеризацию, а также вести здоровый образ жизни», - отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, в Подмосковье налажена система маршрутизации людей с такими заболеваниями. Сейчас в регионе есть 18 первичных сосудистых отделений и 12 региональных сосудистых центров. В 2020 году планируется открытие центров в Одинцове и Орехово-Зуеве.