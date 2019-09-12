РИАМО - 12 сен. Подмосковье на Московском финансовом форуме получило награду за лучшие практики в сфере переобучения людей предпенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Награду за лучшие практики в сфере переобучения лиц предпенсионного возраста из рук заместителя министра финансов России Алексея Лаврова получила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Московской области Ольга Забралова», — говорится в сообщении.

По словам Забраловой, в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» в Подмосковье внедряются социальные сертификаты при оказании социальных услуг, например, обучения лиц предпенсионного возраста и дополнительного образования для детей.

«Если вкратце, то человек, получая ту или иную социальную услугу или кружок для ребенка, может сам выбрать организацию-поставщика услуг. Это будет повышать конкуренцию в «борьбе» за получателей и стимулирует организации к развитию. В выигрыше окажется человек, получающий услугу. Сегодня также мы подписали соглашение с Минфином России о сотрудничестве в целях апробации новых механизмов организации оказания государственных и муниципальных услуг», – рассказала Забралова.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала о взаимодействии с некоммерческими организаций в социальной сфере.

«Перед нами поставлена задача по включению НКО в работу по предоставлению услуг населению. Такую практику мы ведем уже 5 лет, и НКО ежегодно обслуживают свыше 30 тысяч жителей Подмосковья. Мы регулярно мониторим качество услуг и принимаем все меры, чтобы оно оставалось высоким», – заключила Фаевская.

Она добавила, что получить сертификат для получения соцуслуг можно будет в режиме онлайн – это важно, особенно при обучении лиц предпенсионного возраста. Электронный сертификат может почти до 2 месяцев сократить сроки получения услуг.