РИАМО - 12 сен. В рамках проекта Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта России» на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге презентовали продукцию из регионов России, в том числе и Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Московской области.

Более 50 компаний-производителей, крестьянско-фермерских хозяйств и представители отраслевых министерств из 17 субъектов Российской Федерации приехали показать свою продукцию в день официального открытия в «Экспофоруме». Регионы-участники презентовали более 80 наименований продуктов питания и напитков, среди которых была продукция Подмосковья - коломенская пастила, серпуховские конфеты «помадка» и печенье «серпец».

«Мы подарили спикерам UNWTO нашу знаменитую коломенскую пастилу и серпец из Серпухова — это уникальные продукты, воссозданные по старорусским рецептам. Важно находить драйверы, которые занимаются гастрономией региона. Это очень востребованный вид деятельности, и об этом нам говорят показатели фестивалей, проводимых в Московской области», — сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Она добавила, что в регионе продолжат развивать это направление туризма и пополнять гастрономическую карту России продукцией Подмосковья.

Генеральная ассамблея UNWTO впервые за 23 года прошла в России - в Санкт-Петербурге.