РИАМО - 12 сен. В Дмитровском городском округе возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после падения ребенка в неогороженную яму, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, 8 сентября 2019 года 7-летняя девочка, гуляя во дворе дома по месту проживания, по неосторожности провалилась в яму неохраняемого и неогороженного бетонного сооружения для воды. В результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде кататравмы и открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

По данным следствия, это происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами, которые не огородили яму.

По предварительным данным эксперта, девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и должностные лица из администрации города и организации, обслуживающей водозаборный узел. Расследование уголовного дела продолжается.